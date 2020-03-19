محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق، إنه أخبر زميله الفرنسي السابق بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي، أن انتقاله إلى أولد ترافورد كان خطأ، لافتًا إلى أنه يريد عودته إلى صفوف البيانكونيري مجددًا.
وسبق وأن لعب بوجبا لصفوف يوفنتوس الايطالي 4 مواسم، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد مطلع موسم 2016/2017.
وخلال تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" قال ماركيزيو: "أخبرت بوجبا أنه كان مخطئًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وأنه إذا أراد تغيير النادي، فعليه اختيار اللعب في إسبانيا".
وأضاف: "أتمنى عودة بوجبا إلى يوفنتوس، سيولد من جديد في البيئة التي يحبها، سيعطي يوفنتوس الكثير".
وتابع: "نحتاج إلى شخص مثله في خط الوسط، إنه لاعب محترف عظيم".
جدير بالذكر أن بوجبا لم يلعب سوى 8 مباريات هذه الموسم بقميص يونايتد بسبب الإصابة التي عانى منها في أنكل القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر ماركيزيو: انتقال بوجبا إلى يونايتد كان خطأ.. وأتمنى عودته إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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