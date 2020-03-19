ليفربول يرغب في ضم مدافع اشبيلية

كشف تقرير إسباني عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي بضم البرازيلي دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز دفاع الريدز.

قال موقع "ABC Seville"، الإسباني أن ليفربول حدد دييجو كارلوس كهدف له، من أجل

ضمه خلال الانتقالات المقبلة، حيث يراه النادي شريك مناسب مع الهولندي فيرجيل فان دايك في خط الدفاع.

وأضاف الموقع أن المدافع البرازيلي نال إعجاب يورجن كلوب المدير الفني للريدز، مشيرًا

إلى أن كارلوس لديه شرط جزائي بعقدن مع ناديه الأندلسي بقيمة ٦٥ مليون جنيه إسترليني.

ويقترب الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول من الرحيل عن صفوف الريدز بعد استبعاده عن المشاركة بشكل كبير هذا الموسم، وأكدت التقارير أن ليفربول لا يمانع بيعه في حال وصول عرض بقيمة ١٥ مليون جنيه إسترليني.