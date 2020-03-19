الأهلي يعرض الاعتزال على حسام عاشور

تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح خلال جلستها مع حسام عاشور نجم وسط وقائد الفريق غداً الجمعة مسألة الاعتزال والعمل في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خاصة أن عاشور أحد اللاعبينالذي قدموا الكثير للنادي الأهلي.
ويرفض عاشور حتى الآن فكرة الاعتزال وأكد للمقربين إليه أنه مازال قادراً على العطاء لموسمين قادمين على أقل تقديرخاصة أنه كان يشارك أساسياً في تشكيلة الأهلي قبل قدوم فايلر لقيادة الفريق.
وتلقى عاشور عدة عروض للرحيل عن الأهلي على رأسها من فريق بيراميدز وإنبي وسموحة للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو ما يحسم موقفه عاشور في اجتماع اليوم مع لجنة التخطيط.
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