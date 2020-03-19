وزير الرياضة يشكر رؤساء الهيئات الرياضية والشبابية على تطبيقها للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة انه تابع خلال اليومين الماضيين وحتى الآن الدور المجتمعى الإيجابي لرياضيى مصر وخاصة بعض لاعبي كرة القدم الذين تنافسوا على تقديم ورعاية العديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد جهود متكاملة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية.

وثمن وزير الرياضة المبادرات المجتمعية

التى تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية وفى مقدمتهم الرياضيين الذين أكدوا أنهم جزء أصيل واعى ومتداخل مع جميع قضايا الوطن وتحدياته.

وأوضح صبحي بأن القيادة السياسية الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت وستظل الدرع الذى يحتمى به المصريون ويستلهمون منه المثل والقدوة التى تظهر واضحة جلية وخاصة وقت

الشدائد.

وفى نفس السياق وجه وزير الشباب والرياضة شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية مؤكدا على قرار الحكومة بغلق الأندية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا، مع إستمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية مارس.

كما وجه صبحي الشكر لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات وجميع مسئولي كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية على حرصها على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا والالتزام التام بقرارات الدولة في هذا الشأن