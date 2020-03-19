سر غضب رمضان صبحي في الأهلي

يعيش رمضان صبحي نجم فريق الأهلي حالة من الغضب بسبب قرار إدارة ناديه بتوقيع عقوبة مالية ضده في واقعة مشاجرته مع زميله السنغالي أليو بادجي في مران يوم الاثنين الماضي. السنغالي أليو بادجي في مران يوم الاثنين الماضي. وأكد رمضان للمقربين إليه أن كل هذه الأمور تحدث في الفرق الكبرى بالعالم وتمر مرور الكرام لأنها "نرفزة ملعب" ولا تستحق توقيع هذه العقوبة الضخمة، والتي بلغت 200 ألف جنيه. تحدث في الفرق الكبرى بالعالم وتمر مرور الكرام لأنها "نرفزة ملعب" ولا تستحق توقيع هذه العقوبة الضخمة، والتي بلغت 200 ألف جنيه. وتنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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