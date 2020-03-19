الإتحاد الإنجليزي يعلن تمديد فترة تأجيل النشاط الرياضي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تمديد فترة تأجيل مسابقات المحلية الإنجليزية بكافة درجاتها إلى ٣٠ أبريل من الشهر المقبل.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن الموسم من الممكن أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى ووجود خطة بديلة لإكمال الموسم في

الوقت المناسب.

قال الإتحاد في بيانه:" نحن ملتزمون بإيجاد طريقة لاستكمال موسم 2019/20 و ضمان لعب جميع مباريات الدوري و الكأس المحلي المباريات الأوروبية بمجرد أن يكون الوضع آمنا ويمكن القيام بذلك".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن يوم الجمعة الماضية عن تعليق النشاط الكروي بالدوريات الإنجليزية بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا توقف مباريات الدوري، حتى مطلع شهر أبريل، بعد ظهور حالات مصابة فيروس كورونا، مثل الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، وكالوم أودي لاعب تشيلسي، و 3 من لاعبين ليستر سيتي، ووجود حالات بنادي إيفرتون وبورنموث.