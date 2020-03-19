بيراميدز ينعي نجل رجب بكار

نعى نادي بيراميدز، نجل رجب بكار الظهير الأيمن الدولي بصفوف فريق الكرة، والذي وافته المنية اليوم. المنية اليوم. وكان رجب بكار رزق بنجله آدم قبل شهر ونصف، قبل أن يفارق الحياة اليوم. شهر ونصف، قبل أن يفارق الحياة اليوم. ونعى النادي، نجل اللاعب الدولي، داعين المولى عز وجل أن يلهمه وأهله الصبر والسلوان.

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