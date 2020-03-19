بيراميدز ينعي نجل رجب بكار

نعى نادي بيراميدز، نجل رجب بكار الظهير الأيمن الدولي بصفوف فريق الكرة، والذي وافتهالمنية اليوم.
وكان رجب بكار رزق بنجله آدم قبلشهر ونصف، قبل أن يفارق الحياة اليوم.
ونعى النادي، نجل اللاعب الدولي، داعين المولى عز وجل أن يلهمه وأهله الصبر والسلوان.
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