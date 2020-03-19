فلامنجو البرازيلي يؤكد سلامة مدربه جيسوس من فيروس كورونا

أكد نادي فلامنجو البرازيلي سلامة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق، بعدما أظهرت الفحوصات سلبية عينته، وأن المدرب سليم ولا يوجد لديه فيروس كورونا. المدرب سليم ولا يوجد لديه فيروس كورونا. وكان نادي فلامنجو أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه جيسوس بفيروس كورونا بعدما أظهرت الفحوصات إيجابيته للفيروس، خلال الفحص الأول، قبل أن يقوم المدرب بإجراء فحص ثاني يؤكد سلامته. سابق عن إصابة مدربه جيسوس بفيروس كورونا بعدما أظهرت الفحوصات إيجابيته للفيروس، خلال الفحص الأول، قبل أن يقوم المدرب بإجراء فحص ثاني يؤكد سلامته.

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