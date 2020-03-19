وكيله: هالاند لن يرحل عن دورتموند الصيف المقبل

علق مينو رايولا وكيل الأعمال الإيطالي الشهير حول إمكانية رحيل إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال رايولا في تصريحات صحيفة:" لا أعتقد أن هالاندسيغادر بورسيا دورتموند هذا الصيف، هو يشارك مع فريقه ويقدم مستويات جيدة للغاية".
وأضاف:" هالاند لا يزال لديه الكثير ليتعلمه، هو لاعب كرة قدميتطور بشكل أسرع مما قد يتصور المرء، وأعتقد أنه لن يغادر دورتموند في الصيف المقبل".
ونجح إيرلينج هالاند فى تسجيل 12 هدف بقميص بوروسيا دورتموند حتى الأن منذ إنضمامه للفريق الألماني خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النسماوي.
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