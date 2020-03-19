طارق حامد يعلن استجابته لمبادرة سعد سمير

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، على مشاركته في المبادرة التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي للتككفل برعاية الأسر المتضررة من فيروس كورونا والأمطار لتي ضربت مصر الأسبوع الماضي.

ونشر حامد عبر حسابه الشخصي على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قال فيه "قبلت تحدي سعد سمير، وسوف اتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر، وسأرشح كل من أحمد فتحي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وشيكابالا وعمر جابر وجنش".

وكان سعد سمير مدافع الأهلي أطلق مبادرة للتكفل بمصاريق بعض الأسر المحتاجة والمتضررة من الأوضاع بالفترة الأخيرة، وقام بتحدي كل من طارق حامد ووليد سليمان ومحمود تريزيجيه ومحمود علاء وشريف إكرامي، للمشاركة في المبادرة.

يذكر أن كافة الأنشطة الرياضية متوقفة في الفترة الحالية، تفاديًا لإنتشار فيروس كورونا.