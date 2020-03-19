فيروس كورونا.. رسميًا تمديد إيقاف الدوري الإنجليزي حتى نهاية أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، تمديد إيقاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى 30 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا بشكل خاص، وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام.

وتحدث مسؤولون من جميع أندية الدوري الإنجليزية، خلال مكالمة جماعية مع رابطة الدوري الإنجليزي، صباح الخميس ، لتنسيق استراتيجية استكمال الموسم الحالي في ظل تفشي الفيروس التاجي سريع الإنتشار، الذي تسبب في تعليق جميع الأنشطة الرياضية تقريبًا.

وكان مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنوا في وقت سابق تأجيل جميع المباريات المحلية حتى 3 أبريل المقبل، بعد إصابة “ميكيل آرتيتا” المدير الفني لفريق آرسنال بالفيروس المعروف علميًا بـ”COVID-19“.

وعقب انتهاء الاجتماع جاء البيان كالتالي” يتفهم الاتحاد الإنجليزي، رابطة الدوري الإنجليزي، دوري البطولة الإنجليزية، أننا في وضع حرج وغير مسبوق، ويشغل بالنا جميعًا كل شخص قد يصاب او يتأثر بفيروس كورونا“.

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وأضاف: “نحن متحدون في التزامنا لإيجاد افضل الطرق لاستئناف الموسم الحالي، وضمان لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية، والأوروبية بمجرد أن يصبح الوضع آمن”.

وتابع: “لقد دعمنا بشكل جماعي القرار الصادر من “يويفا” بتأجيل يورو 2020، لمنحنا الوقت الكافي لإيجاد فرصة لإنهاء جميع المسابقات في الموسم المحلي”.

وأختتم: “تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن ينتهي الموسم في موعد أقصاه 1 يونيو، ويجب على كل مسابقة، تحديد طول موسم اللعب الخاص بها، تمت الموافقة على اقتراح تمديد الموسم لأجل مسمى، بجانب استمرار تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل”.

يذكر أن فريق “ليفربول” يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة الذي لعب مباراة أقل.