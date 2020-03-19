رياضة | مانشستر يونايتد يحارب ريال مدريد على صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحارب ريال مدريد على صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المنافسة على ضم واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم مبلغ ضخم لضم فان دي بيك في الصيف القادم وتدعيم مركز الوسط في الفريق وليكون بديل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي مانشستر يونايتد لضم دوني فان دي بيك في نهاية الموسم الجاري حيث توجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.

وقد شارك دوني فان دي بيك في 37 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.