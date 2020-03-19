رياضة | مفاجأة.. برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق ونادي إسباني الأقرب له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق ونادي إسباني الأقرب له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرار مفاجئ بالتخلص من أحد نجوم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر التخلص من الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق وبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة قرر عدم تجديد عقد راكيتيتش مع الفريق ورحيله في الصيف القادم إلى النادي الذي يرغب فيه.

وكشفت الصحيفة أن نادي إيفان راكيتيتش يقترب بشده من الانضمام إلى نادي إشبيلية الإسباني في نهاية الموسم الجاري فور رحيله عن صفوف البارسا.

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وكان إيفان قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة منذ الشتاء ولكن النادي رفض ذلك وطلب منه الانتظار حتى نهاية الموسم.

ويوجد العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الصيف القادم أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد.

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.