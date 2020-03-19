رياضة | خاص- الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف المعسكر الداخلي لفريق الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف المعسكر الداخلي لفريق الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح لمناقشة معسكر الفريق الأول الداخلي.

وسيحسم الاجتماع موقف لجنة التخطيط من إقامة المعسكر من عدمه خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين وتحديدًا منذ السبت الماضي، بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.