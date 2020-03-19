رياضة | الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن نادي الاتفاق السعودي سيطلب من الأهلي المصري شراء المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والذي يلعب معارًا لصفوف النادي السعودي حتى نهاية الموسم.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن الاتفاق يرغب بقوة في الحصول على خدمات أزارو بصفة نهائية.

Advertisements

وأضافت الصحيفة بأن العقد المبرم بين الاتفاق السعودي والأهلي المصري لا يوجد به بند شراء أزارو بصفة نهائية.

ولفت أزارو الأنظار إليه منذ انتقاله للاتفاق السعودي معارًا في يناير الماضي حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا أخر.