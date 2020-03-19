رياضة | رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن تأجيل البريميرليج حتى 30 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن تأجيل البريميرليج حتى 30 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل البريميرليج حتى يوم 30 أبريل القادم وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وجاء هذا التمديد لفترة تأجيل البريميرليج إلى 30 أبريل بعد تأجيل بطولة اليورو، حيث أكد الاتحاد أن الموسم يمكن أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى ووجود خطة لإكمال الموسم في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أيام قليلة تأجيل بطولة اليورو لصيف موسم 2021 من أجل إعطاء الفرصة للاتحادات الرياضية لاستكمال الموسم الجاري.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.