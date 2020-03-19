انت الان تتابع بايرن ميونيخ ينتقل إلى "التدريب الافتراضي" في ظل فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نادي بايرن ميونيخ الألماني

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه، وحرصا منه على تجنب تنقل لاعبيه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على التواصل، بدأ منذ الأربعاء باعتماد "تدريب افتراضي" يشارك فيه اللاعبون عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وأوضح مدرب الفريق هانزي فليك في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للنادي الخميس "علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل إيجابي على الوضع (انتشار الفيروس). نظمنا بالأمس أول +تدريب افتراضي+ في الساعة 11 صباحا".

وتابع "كان الجميع متحمسين".

ولم تفرض سلطات مقاطعة بافاريا الألمانية حتى الآن إجراءات عزل إلزامية على السكان، لكن بايرن قام من تلقاء نفسه بالتخلي عن فكرة جمع لاعبيه امتثالا لتعليمات السلطات الصحية.

وقال البروفسور هولغر برويش، المسؤول عن الاعداد البدني في بايرن ميونيخ "تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على شاشاتنا".

Advertisements

ورأى فليك أن الحفاظ على التواصل بين اللاعبين يوازي أهمية استمرار التدريبات إن لم يكن يفوقها. وقال المدرب الذي يشرفه بنفسه على التمارين فيما يتابعه اللاعبون عبر الأجهزة اللوحية الذكية "سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نبقى على تواصل يومي، المجموعة بأكملها ستكون حاضرة للتدريب".

وأضاف مدرب بطل ألمانيا في المواسم السبع الأخيرة، ومتصدر الترتيب قبل تعليق منافساته بسبب الفيروس "لقد طور فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن تستمر بين 75 و90 دقيقة".

وتابع "أمس (الأربعاء) ركزنا على تمارين التوازن. في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة). في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة".

ورحب برويش، من جانبه بـ "الدينامية الإيجابية" للفريق، موضحا "اللاعبون لا يتواجدون في الملعب (...) لكن يطلب منهم أن يكون لديهم الالتزام بالمواعيد والانضباط ذاته. وأمس، بعد التدريب، استمر الاتصال بالفيديو لفترة طويلة، تحدث اللاعبون، وتبادلوا الكلام. ولهذا السبب يعد التدريب عبر الفيديو جزءاً مهماً من الحياة الجماعية في هذا الوقت".