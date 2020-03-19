الامارات | لاعبو منتخب ألمانيا يتبرعون بمبلغ كبير لدعم بلادهم في مواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب ألمانيا يتبرعون بمبلغ كبير لدعم بلادهم في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مارس 2020 تبرع لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم بمبلغ 2.5 مليون يورو لمكافحة الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف في مؤتمر صحافي، أمس، عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف: «أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو». وأضاف بيرهوف: «حصل اتفاق سريع جداً حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق». دبي - الإمارات اليوم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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