شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي سيد القماش، المدير التفيذي للاتحاد المصري للاسكواش، اليوم الخميس، مصرعه إثر حادث أليم، على محور المشير، أثناء توجهه إلى مقر الاتحاد، ليغادر عالمنا بعد جهود متميزة في إدارة الاسكواش المصري. وأعلن الاتحاد المصري للاسكواش الحداد لمدة ثلاثة أيام.

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