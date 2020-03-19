شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل رجب بكار لاعب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وفاة نجله الرضيع، اليوم الخميس، بعد تعرضه لمشاكل صحية عقب ولادته.

وكتب بكار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ابني في ذمة الله الحمد لله».