شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات استثنائية من الاتحاد الإنجليزي بخصوص البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي ورابطة دوري البطولة الإنجليزية في بيان مشترك اتخاذ قرارين استثنائيين فيما يتعلق بالبطولات الإنجليزية.

وقال البيان: «نحن متحدون في التزامنا للعثور على سُبل لاستكمال الموسم الكروي 2019/2020 وضمان لعب جميع المباريات المحلية والأوروبية ومباريات الكأس في أقرب وقت يكون آمنًا ومتاحًا لفعل ذلك. لقد ساندنا جميعًا اليويفا (الاتحاد الأوروبي) في قراره بتأجيل بطولة يورو 2020 لخلق مساحة في الجدل لضمان زيادة فرصة لعب جميع البطولات المحلية والأوروبية، وبفعل ذلك، الحفاظ على نزاهة كل بطولة».

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وأضاف: «قواعد الاتحاد الإنجليزي تنص على أن «الموسم لا يمكن أن ينتهي في موعد يتخطى 1 يونيو وكل بطولة عليها إقرار مدة موسم اللعب الخاص بها في إطار الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد، رغم ذلك، فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على أن يتم مد الحد الأقصى إلى أجل غير مسمى بالنسبة لموسم 2019/2020 فيما يتعلق بكرة القدم الاحترافية».

وتابع البيان: «بالإضافة إلى ذلك، فقد وافقنا بالإجماع على تأجيل عودة نشاط كرة القدم الاحترافية في إنجلترا إلى 30 أبريل على أقل تقدير».

واختتم البيان: «تطور فيروس كورونا يبقى غير واضح ويمكننا التأكيد على أن صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة والمشجعين هي أولويتنا، سنستمر في اتباع نصائع الحكومة ونعمل معًا لنبقي الوضع تحت الملاحظة والنظر في جميع الخيارات المتاحة للعثور على طريقة لاستكمال الموسم عندما تسمح الظروف».