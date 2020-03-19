شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مغربي: «كاف» يدرس مقترحًا بإقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مقترحًا من لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، بإمكانية إقامة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدولة الكاميرون التي من المقرر أن تحتضن المباراة النهائية لدوري الأبطال بملعب دوالا.

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ويتنافس في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أندية الرجاء المغربي ضد الزمالك، والوداد المغربي ضد الأهلي.

وبحسب موقع «le360» المغربي، رأت لجنة الطوارئ أن الأندية الأربعة المرشحة لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، والتي تنتمي الأندية المتنافسة به إلى مصر والمغرب، أصبحت غير مؤهلة لاحتضان مباريات هذا الدور، بعد أن اجتاح فيروس «كورونا» أراضيها، وفرض إغلاق مطاراتها لآجال غير محدودة.

وأضاف الموقع، أن اللجنة المذكورة اقترحت دولة الكاميرون لإجراء مبارايات النصف النهائي في مواجهة واحدة فاصلة، خاصة أن الوباء لم يجتح أراضيها فضلا عن كونها ستستضيف مواجهة النهائي بملعب مدينة دوالا.