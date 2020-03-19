شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق النشاط الرياضي بكافة الألعاب الرياضية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تعليق النشاط الرياضي بكافة الألعاب الرياضية في الدولة بداية من اليوم الخميس 19 مارس، في إطار الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة في بيان، نشرته «وكالة أنباء الإمارات»: «انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للرياضة على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وانسجامًا مع الجهود الحثيثة و المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، فإن الهيئة تعلن تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية وتشمل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية وذلك ابتداء من اليوم الموافق 19 مارس 2020 وحتى إشعارٍ آخر».

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