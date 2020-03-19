شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاكل اضافية بسبب قرار بطولة رولان غاروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 نشر المنظمون في ​كأس ليفر الدولي​ الودي بياناً رسمياً عبر فيه عن استيائهم بعد قرار الاتحاد الفرنسي بتأجيل بطولة رولان غاروس بسبب ​فيروس كورونا​ حيث ستُلعب في الفترة من 20 ايلول إلى 4 تشرين الاول المقبل بعد ​أميركا المفتوحة​ بأسبوع ليتضارب موعدها مع بطولة ليفر الدولية.

وجاء في البيان الرسمي:" كما عرفتم أن ​الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب​ قرر نقل موعد ​بطولة رولان غاروس المفتوحة​، وجاء هذا القرار بشكل مفاجئ لنا بعد اتخاذه بسبب فيروس كورونا، وهذا شيء لم نتوقعه ونحن نؤكد للجميع اننا سنقيم منافسات كأس ليفر في توقيته بين 25 و27 ايلول دون اي تعديل حتى الساعة".

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