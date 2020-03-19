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تأجيل كأس ليبرتادوريس وسود أمريكانا لمايو بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اليوم الخميس بشكل رسمي تأجيل بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى شهر أيار/مايو المقبل.

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وقرر كونميبول قبل أيام تأجيل الجولة الثالثة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس والتي كان من المفترض إقامتها الأسبوع الجاري وذلك في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا.

وبحسب الموقع الرسمي لكونميبول فإن تأجيل كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا سيستمر حتى الخامس من أيار/مايو المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قرار كونميبول بتأجيل بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) التي كان من المفترض أن تقام فعالياتها في الأرجنتين وكولومبيا إلى عام 2021، وستقام في الفترة ما بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في 12 حزيران/يونيو .2020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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