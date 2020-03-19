شكرا لقرائتكم ياسمين حمدى تواصل تدريباتها فى الجيم بـ "ماسك و جوانتى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه انها تمارس التدريبات فى الجيم خاصة وأنه مازال مفتوحا حتى الآن ولكنها تتدرب مرتدية قناع " ماسك " و جوانتى.
وأضافت اللاعبة انها تحرص على استخدام المطهرات باستمرار قبل ان تمسك بيدها اى شئ كما أنها وأشارت نجمة الكاراتيه انها فى الفترة الحالية تتدرب فيتنس حتى بداية أبريل المقبل وحالة استمرار توقف النشاط ستقوم بالتدريب على الكاراتيه بمفردها حتى اذا كان ذلك فى المنزل لانه لا يمكن أن اتوقف عن التدريب وقالت اللاعبة :" بدعى من ربنا ان احنا نقدر نتغلب على كرونا فى اسرع وقت و ربنا يحمينا بقى"
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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