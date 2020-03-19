شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة ينفي صحة الخطاب المتداول حول تهميش ابراهيم عثمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة عدم صحة الخطاب المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهميش ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي. وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة :"الخطاب مزور واعضاء مجلس الاسماعيلي لم يخطرونا بشىء " كانت بعض الصفحات التى تدعى انتمائها للدراويش قد أفادت أن عضوا بمجلس إدارة الإسماعيلي ارسال لاتحاد الكرة خطابا يطلبون فيه إدارة النادي الاسماعيلي في ظل مرض المهندس إبراهيم عثمان وهو مانفاه اتحاد الكرة جملا وتفصيلا .

كان الإسماعيلى سيخوض لقاء مرتقبا أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وتجاوب النادى الإسماعيلى مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

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كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة. وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر"