شكرا لقرائتكم العامري فاروق يطلق مبادرة لمواجهة أخطار فيروس كورونا .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق العامري فاروق وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي مبادرة لمواجهة أخطار فيروس كورونا، من خلال تدشين مسابقة تقوم على تعليم وتثقيف جميع فئات المجتمع أطفال ورجال وسيدات ضد فيروس كورونا.

وترتكز المبادرة على منح الملتزمين بالتعليمات نقاطاً تحفيزية، على أن يدخل بعدها مراحل أصعب فور تخطيه كل مرحلة، مع توفير عوامل مساعدة تساعد الملتزمين على تخطى الأدوار المختلفة، وذلك في محاولة لتثقيف الشعب المصري ضد خطر فيروس كورونا.

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وتركز المبادرة على الأطفال بشكل كبير من خلال وضع خطة مناسبة ومُحددة لهم، كما تهتم المبادرة بكافة المراحل العمرية والفئات المختلفة ومنهم السيدات الحوامل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص في مادته الأولى على : "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.