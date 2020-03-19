شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشباب مواليد 2001 يطالب بالحصول علي المستحقات و المكافآت المتاخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، بالحصول علي مستحقات و مكافآت اللاعبين المتاخرة والتي تصل لأكثر من موسمين وتحديدا مع بداية تكوين المتتخب. وطالب مسئولو المنتخب من اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة واعتماد اللائحة الخاصة بالفريق سواء بالفوز بالمباريات خارج وداخل مصر من أجل البدء في صرفها. Advertisements خسر منتخب الشباب مواليد 2001 أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي استضافتها السعودية في شهر فبراير حتي 4 مارس الماضي. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، و أهدر منتخب الشباب ضربة جزاء في الدقيقة 75 . كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2 ، وفاز على منتخب العراق 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية ، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن في الدقيقة 77 من أحداث المباراة ، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0

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