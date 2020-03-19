شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب لجنة شؤن اللاعبين نظر الشكاوي القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من لجنة شئون اللاعبين نظر شكاوي اللاعبين القديمة التي تصل لاكثر من سنة وتصل لاكثر من 200 شكوي للبت فيها خلال الفترة الجارية واستغلال توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي لمدة اسبوعين.

ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تحمل تكلفة اللجان الطبية المنوط بها التفتيش على الأندية بسبب فيروس كورونا.

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وأعلن اتحاد الكرة تشكيل لجان طبية للتفتيش على الأندية والتأكد من تنفيذها تعليمات الوقاية من فيروس كورونا التي أصدرتها اللجنة الطبية بالاتحاد كذلك مراقبة الأندية قبل وبعد المباريات حال عودة مباريات الدوري عقب تعليق النشاط.

وحذرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جميع الأندية من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية قبل انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء والمقدرة بـ15 يوما، وتحديدا من الاثنين الماضى حتى أول أبريل المقبل.