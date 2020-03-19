شكرا لقرائتكم فيفا ينقل مراسم سحب قرعة بطولة أولمبياد طوكيو 2020 إلى زيورخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نقل مراسم سحب قرعة بطولة أولمبياد طوكيو 2020 من طوكيو على مدينة زيورخ السويسرية.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة المصرى بنقل مراسم القرعة من طوكيو إلى زيورخ بسبب تفشى فيروس كورونا في اليابان في هذه الفترة، على أن تقام يوم 23 ابريل المقبل.

كما أخطر الفيفا اتحاد الكرة بنقل مراسم القرعة على الهواء مباشرة أمام جميع الإتحادات المشاركة، ما يعنى عن حضور ممثلي المنتخبات والاتحادات المشاركة في البطولة.

وعقد أمس إجتماع الفيديو كونفرانس كول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم.

Advertisements

حضر الإجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .

وتم التوضيح خلال الإجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن إستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هيا وعلى أعلى مستوى، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد في موعدها حتى الأن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو .

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد.

كشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الإجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الإحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.