شكرا لقرائتكم أمير مرتضي: الزمالك لم يتلقى خطابات من الكاف عن دوري الابطال او مباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بفريق الزمالك ، عن عدم وصول أي مخاطبات من الاتحاد الافريقي " كاف " بشأن مصير بطولة دوري ابطال أفريقيا الموسم الحالي، والتي يستعد الزمالك لخوض مباراة الدور قبل النهائي فيها امام الرجاء المغربي احد أيام 1 و 2 مايو المقبل.

وأكد امير مرتضي في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان نادي الزمالك لم يصله أي خطابات من الاتحاد الافريقي بشان مصير البطولة او مباراة الرجاء حتي الان.

ولم يتحدد حتي الان مصير مباريات الدور قبل النهائي للبطولة في ظل تأجيل وتجميد كافة البطولات الكبرى في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يعلن الاتحاد الافريقي أي قرار بشأن الامر.

Advertisements

الجدير بالذكر ان اخر البطولات الكبرى التي تم مد التأجيل بها هو الدوري الإنجليزي والذي أسفر اجتماع رؤساء أندية الدورى الإنجليزى مع الرابطة ومسئولى اتحاد كرة القدم عن مد فترة تأجيل كل المسابقات حتى 30 أبريل المقبل، بعد الموعد المبدئي الذى تحدد من قبل بتعليق الأنشطة حتى 4 أبريل بسبب فيروس كورونا.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا عن تفاصيل الاجتماع وقالت إن الأندية استقروا على مد فترة التأجيل لتكون حتى 30 أبريل بشكل مبدئى، حيث ستوقف فيها كل الأنشطة والدوريات والمسابقات المحلية.

وأبدت الأندية مرونة في خوض مبارياتها المتبقية بالكامل بدون جماهير، مع الاكتفاء بعرضها على شاشة التليفزيون للخروج من تلك الأزمة لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر.