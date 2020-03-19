شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد إستئناف مسابقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد أول مايو المقبل موعدا مبدئيا لإستئناف مسابقة الدورى العام، بعد فترة التوقف والتعليق الحالية بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب إستئناف مسابقة الدورى قبل أول مايو، لحين إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من تفشى فيروس كورونا، بجانب منح الفرصة للأندية واللاعبين لعمل برامج إعداد وتأهيل بعد فترة التوقف.

Advertisements

وتحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، عن حقيقة إصابة أحد اللاعبين المصريين بالكورونا.. وقال محمد سلطان في تصريحات له: ": لا صحة لاصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا".

وتابع: " لا صحة لما يتردد بإصابة أي لاعب بالفيروس ولم يتعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا فى الدورى المصرى.". وتأتى تصريحات رئيس اللجنة الطبية ردا على تصريحات سمير حلبية رئيس النادى المصرى بأن هناك لاعبين مصريين أصيبوا بفيروس كورونا ولكن لم يتم الإعلان عنهم.

وتطرق سلطان، إلى ملف تمديد فترة إيقاف الكرة المصرية، وقال ": "معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحسم عودة الدوري".. وتابع: "التغذية السليمة وبرامج التدريب الفردية هما سلاح الرياضيين للحفاظ علي لياقتهم البدنية".