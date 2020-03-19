شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: بيراميدز سيتوج بالدورى هذا الموسم حال رجوعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز مفاجأة كبرى، بأن فريقه سيحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز حال سقوط الأهلي في مبارياته المتبقية.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري العام برصيد 49 نقطة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بـ32 نقطة.

وأكد فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية: "سنفوز بالدوري في حالة واحدة، لو الأهلي متصدر الترتيب وقع وظل بيراميدز يفوز بجميع المباريات".

وأوضح مدرب بيراميدز أن اللاعبين الذين يمتلكون هدف وعزيمة هم من يفوزون بالبطولات، مثل ما حدث الموسم الماضي، الأهلي لم يستسلم عندما كان فارق النقاط كبيرا مع الزمالك، وظل يجتهد حتى قلب الطاولة وحقق اللقب.

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وأضاف فتح الله: "بيراميدز لن ينظر إلى أي خصم وسيظل هدفه الفوز بجميع المباريات المتبقية والفائز بالبطولة سنبارك له، مؤكدا: "بيراميدز متوفر له جميع الإمكانيات، ونريد أن ننهي الموسم بتحقيق لقب أو اثنين".

جدير بالذكر أن بيراميدز وصل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ليضرب موعدًا مع حوريا كوناكري الغيني.