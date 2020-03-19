شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي للشطرنج يستأنف أنشطته عبر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج تدشينه ناديا رقميا رسميا لممارسة اللعبة عن بعد وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازية.

ويوجه الاتحاد السعودي للشطرنج الدعوة لكل اللاعبين في التسجيل عبر موقع www.chess.com وتحديدا عبر صفحة (الاتحاد السعودي للشطرنج) حتى يتمكن من الدخول والمشاركة في البطولة الرقمية الأولى في الاتحاد والتي انطلقت يوم الخميس 19 مارس 2020 بالنظام السويسري وعبر الإنترنت.

ورصد الاتحاد السعودي للشطرنج جوائز تصل إلى 25000 ريال للمشاركين في البطولة الرقمية بنظام اللعب السويسري على أن يكون توزيع الجوائز بشكل يومي عبر الحسابات البنكية لكل فائز.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان بأن تدشين النادي الرقمي في 15 يناير الماضي كان تحت التجربة بجهود كبيرة من فريق العمل وعلى رأسهم أمين عام الاتحاد السعودي للشطرنج ماجد السليمان، وبات النادي الرقمي جاهزا لتنظيم البطولات الرسمية للاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج: نسعى بأن نساهم في الاتحاد السعودي في دعم هذا القرار وتسهيل ممارسة لعبة الشطرنج من المنازل، خاصة وأن آلية اللعبة لا تتطلب التجمعات وهي لعبة نخبوية وتعتمد على النشاط الذهني، لذلك قررنا في الاتحاد السعودي في تدشين هذا النادي من خلال صفحة متخصصة للاتحاد عبر الموقع العالمي.

واختتم حديثه: خطوات التسجيل سهلة وميسرة فقط كل ما على اللاعب الدخول للموقع والبحث باسم الاتحاد السعودي للشطرنج ليصل لصفحة النادي ثم الضغط للانضمام، ويفضل تحميل التطبيق وتسجيل الدخول واللعب من خلال الهاتف لسهولة ومرونة التطبيق، ويفضل تحضير اللاعب نفسه قبل موعد المشاركة بما يقارب 15 دقيقة كأقل تقدير ويمكن ضبط منبه الجوال بالمواعيد للتذكير بمواعيد المنافسات، ومع نهاية كل جولة يستطيع اللاعب الانتظار للجولة التالية أو مشاهدة المباريات القائمة لحين انطلاق جولة جديدة.