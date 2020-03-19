شكرا لقرائتكم الاتحاد البحريني يعلق أنشطة كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم يوم الخميس تعليق أنشطة اللعبة في البلاد حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد البحريني في بيان: يأتي القرار في إطار حرص الاتحاد البحريني على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع البحريني.

Advertisements

وأضاف الاتحاد البحريني أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم، وأنشطة المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها. وقال الاتحاد البحريني إنه سيتم تقييم الوضع ومراجعته خلال الفترة المقبلة.

وتسبب تفشي الفيروس في ضرر ضخم لجدول الأحداث الرياضية العالمية، وتم تعليق مباريات بطولات الدوري الكبرى في أوروبا بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وأصاب كورونا ما يزيد على 212 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 8700 في 164 دولة.