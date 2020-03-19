شكرا لقرائتكم تعليق النشاط الرياضي في الإمارات بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات يوم الخميس تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. ويشمل قرار التعليق كافة البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية وذلك ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وحتى إشعارٍ آخر . وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة أنه تم اتخاذ هذه الخطوة انطلاقاً من الحرص على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ، وانسجاماً مع الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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