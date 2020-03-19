شكرا لقرائتكم "كونميبول" يؤجل بطولاته القارية إلى مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) يوم الخميس بشكل رسمي تأجيل بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى شهر مايو المقبل. وقرر كونميبول قبل أيام تأجيل الجولة الثالثة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس والتي كان من المفترض إقامتها الأسبوع الجاري وذلك في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا. وبحسب الموقع الرسمي لكونميبول فإن تأجيل كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا سيستمر حتى الخامس من مايو المقبل. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قرار كونميبول بتأجيل بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2020) التي كان من المفترض أن تقام فعالياتها في الأرجنتين وكولومبيا إلى عام 2021، وستقام في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في 12 يونيو 2020.

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