فلامنغو يؤكد سلامة مدربه جيسوس من كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فلامنغو البرازيلي سلامة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد أن أثبتت ذلك نتيجة الفحص الطبي الثاني. وكان فلامنغو أوضح في وقت سابق أن جيسوس أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتائج الفحص الأول إيجابية بشكل ضعيف. وكتب بطل كوبا ليبرتادوريس ووصيف كأس العالم للأندية على حسابه في "تويتر": نتيجة الفحص الجديد الذي خضع له جيسوس سلبية، النادي يشكر المدرب على دعمه ودعم جماهير فلامنغو.

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