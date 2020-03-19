بدأها سعد سمير وأستكملها سليمان وطارق.. تفاصيل تكفل لاعبو الأهلي والزمالك بـ95 أسرة في حملة "تحدي الخير"

في لافتة انسانية رائعة واصل نجوم الأهلي والزمالك لكرة القدم المشاركة في حملة “تحدي الخير” لمساعدة الأسر المحتاجة بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تعهد لاعبو القطبين بتكفل 95 أسرة من متضرري السيول وفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد حملة قام بها نجوم كرة القدم بالمغرب على رأسهم وليد أزارو، لاعب الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، وعبد الرازق حمد الله، لاعب النصر السعودي، وحميد أحداد، لاعب الزمالك السابق والرجاء المغربي الحالي، وأشرف بن شرقي، لاعب الزمالك.

وبدأ سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، تحدي الخير، حيث أعلن التكفل بـ20 أسرة غير قادرة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأرسل التحدي لكل من: وليد سليمان وشريف إكرامي وكريم نيدفيد لاعبي النادي الأهلي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجانب ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد، حتى يتكفل كل لعب منهم بأكبر عدد ممكن من الأسر التي وقع عليها الضرر من فيروس كورونا، ومساعدتهم على البقاء في منازلهم لسلامتهم وعدم الاختلاط خوفا من تفشي فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

من جانبه قبل كريم نيدفيد “تحدي الخير”، وكتب عبر حسابه بإنستجرام: “أنا قبلت تحدي سعد سمير وهتكفل بمساعدة 20 أسرة من الغير قادرين وبتحدى رمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور ومحمد محمود أنهم يشاركوا في الخير.. متوقفش الخير عندك”.

كما أعلن وليد سليمان تكفله بـ25 حالة من الأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا.

كما قبل ثنائي الزمالك علاء وطارق تحدي سعد سمير، حيث أعلن طارق حامد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قبلت التحدي من سعد سمير وسأتكلف بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر، وأتحدى أحمد فتحي وأحمد عيد وشيكابالا والسولية وعبد الله السعيد وجنش وعمر جابر”.

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بينما دعا محمود علاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جميع أصدقائه للمشاركة في “تحدي الخير” للحد من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، سواء من السيول أو من فيروس كورونا.



وكان نجوم الكرة بالمغرب تبنوا مبادرات لدعم أهلهم داخليا، البداية كانت مع المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، الذي تقدم بمبادرة خاصة لمساعدة أهالي المغرب على البقاء في منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي بات يشكل خطراً على حياة الكثيرين في العديد من الدول.

وكتب أزارو عبر حسابه الرسمي إنستجرام، قائلا: “لأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها، ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج للبحث عن عمل.. أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.