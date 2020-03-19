"بادجي عطلني".. مدافع إنبي يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال أسامة جلال مدافع نادي إنبي إنه لم يوقع للنادي الأهلي كما تردد، مضيفًا أن الفترة الحالية لم تشهد أي مفاوضات.

وأضاف جلال من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا لإدارة إنبي في بداية الموسم لكن الأمور توقفت قبل أن تعود من جديد في يناير الماضي لكن لم يُكتب لها النجاح أيضا.

وعن سبب فشل انتقاله للأهلي في يناير الماضي قال: "السبب أن عدد كان محدود في القائمة وكان متبقي مقعدين فقط، والأهلي تعاقد مع كهربا وكانت الأولوية لمهاجم وهذا ما حدث، ولكن في حالة عدم التعاقد مع مهاجم كانت الأمور ستختلف معي."

وأكمل جلال أن الفترة الماضية شهدت اتصالات بينه وبين أحد مسؤولي النادي الأهلي لكن الأمور كان بشكل ودي وليس له علاقة بالتفاوض.

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وعن تفكيره في الاحتراف خارج مصر قال جلال: "نعم أفكر في الاحتراف وهو رقم 1 بالنسبة، في الفترة الماضية كانت لدي عدد من العروض لكنها لم تكن رسمية من بينها كان عرض من أحد الأندية البلجيكية."

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي قد أعدم عدم توقيع اللاعب للأهلي مؤكدًا أن اللاعب لديه عقد مع النادي البترولي."

وأضاف في تصريحات سابقة: "لا نمشي وراء اللاعبين من أجل متابعتهم إذا وقعوا لأندية أخرى".

جدير بالذكر أن مدافع إنبي جذب أنظار الأهلي في الفترة الماضية خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت بمصر.