ليفربول وسيتي لم يحددان.. متى يعود لاعبو بريميرليج للتدريبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضعت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) خططها لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، بالرغم من استمرار خطر فيروس كورونا المستجد (Covid 19) وعدم اتخاذ الاتحاد الإنجليزي قراره بشأن استكمال الموسم.

وتعقد أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة بريميرليج لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد..

وبناء على التوصيات الرسمية من الحكومة البريطانية، فإن معظم الأندية علقت تدريبات الفريق لحين إشعار آخر، باستثناء بيرنلي وتوتنهام.

وكان آرسنال قد أعلن إصابة مدربه ميكيل ارتيتا بوباء كورونا، كما تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي وبعض لاعبي ليستر سيتي للإصابة بالفيروس ذاته، مادفع الاتحاد الإنجليزي لاتخاذ قرار بتعليق كافة المباريات المحلية حتى الرابع من أبريل المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن بعض أندية بريميرليج قد حددت بالفعل موعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية:

آرسنال - 24 مارس الجاري

بورنموث - 23 مارس الجاري

برايتون - 19 مارس

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تشيلسي - 23 مارس

نيوكاسل - 26 مارس

نورويتش - 25 مارس

بيرنلي - التدريب كالمعتاد

توتنهام - التدريب كالمعتاد

إيفرتون - لم يحدد

ليفربول - لم يحدد

مانشستر سيتي - لم يحدد

كريستال بالاس - غلق ملعب التدريب حتى يوم الأربعاء 25 مارس