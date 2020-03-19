"قد يُعاقب".. الشرطة الصربية تراقب يوفيتش بعد هروبه من العزل الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية إن لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد تمت إدانته من قبل الشرطة الصربية، بسبب خرقه قرار العزل الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد إسبانيا ثاني الدول الأوروبية تضررًا من الوباء بعد إيطاليا، مما اضطر السلطات الإسبانية تعليق كافة الأنشطة ومن بينها المجال الرياضي.

وفرضت معظم أندية الدوري الإسباني قرار العزل الصحي على لاعبيها، وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل خوفًا من تعرضهم للإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن مهاجم ريال مدريد قد يواجه عقوبات في بلاده بسبب خرقه قرار الحجر الصحي بالعودة إلى بلجراد.

Advertisements

وانتقد رئيس الوزراء آنا برنابيتش، لاعب ريال مدريد وغيره من اللاعبين الصرب المحترفين في دول أجنبية، وقال: "بدون ذكر أسماء، هناك نجوم كرة يتقاضون الملايين ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند عودتهم إلى الوطن".

وقالت صحيفة بليتش الصربية: "بدلا من عزل نفسه، كان المهاجم يتجول في أنحاء بلجراد"، لافتة إلى أن الشرطة تتبع تحركات يوفيتش.

من جانبها قالت صحيفة إنفورمر، إن لاعب ريال مدريد كان يحتفل بعيد ميلاد صديقته في شوارع العاصمة الصربية.

وكتبت الصحيفة: "لقد قام لوكا بتصرف غبي، لقد اخترق الحجر الصحي في مدريد والنادي، وعلى الرغم من كل التحذيرات، عاد إلى صربيا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد قام بتوصية لاعبه بالعزل الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعب كرة سلة في الفريق الإسباني، كما اتخذ اجراءات احترازية بغلق ملعب سانتياجو برنابيو.