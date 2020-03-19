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تقارير تكشف موقف أزارو من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير في الصحافة المغربية أن إدارة نادي الاتفاق السعودي بصدد الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي من أجل شراء عقد مهاجمه المغربي وليد أزارو.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى الاتفاق وذلك من أجل افساح المجال لقيد المهاجم الجديد أليو بادجي.

صحيفة المنتخب المغربية ذكرت أن العقد المُبرم بين الاتفاق والأهلي لا يشمل بند شراء العقد مقابل دفع مبلغ معين لكن النادي السعودي يرغب وبقوة في الإبقاء على اللاعب صاحب الـ24 عامًا.

ونجح أزارو في الظهور بشكل جيد رفقة "فارس الدهناء" حيث سجل 3 أهداف وصنع هدف منذ أن انتقل للفريق يناير الماضي.

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