كولاروف: لست متفائلا بإنهاء "كالتشيو" في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءل الصربي ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لنادي روما الايطالي عن كيفية إنهاء الدوري (كالتشيو) بنهاية يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه ليست متفائل.

وكانت السلطات الايطالية قد اتخذت قرارًا بتعليق كافة الأنشطة ومن بينها المجال الرياضي داخل الدولة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا" أكد كولاروف أنه غير متفائل بشأن فرص إنهاء الدوري الإيطالي بنهاية يونيو، قائلًا: "يجب أن نكون عقلانيين".

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وأضاف اللاعب الصربي: "لا أعرف كيف يمكننا أن نبدأ مرة أخرى في مايو وننتهي بحلول 30 يونيو، أنا لست متفائلا".

وتابع: "كرة القدم ليست أولوية الآن، نود أن نعود إلى أرض الملعب في أقرب وقت ممكن ولكن يجب أن نكون عقلانيين".

وأكمل: "بالنظر إلى الوضع في إيطاليا، لا أعرف كيف سنتمكن من إتهاء كل شيء بحلول يونيو".

جدير بالذكر أن اللاعب الصربي مدد تعاقده مؤخرًا مع جيالوروسي حتى يونيو 2021.