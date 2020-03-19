تقارير تحدد.. 3 بدائل لخلافة كلوب في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير أوروبية عن البدائل التي وضعتها إدارة ليفربول لخلافة الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز في حال قرر الأخير الرحيل عن آنفيلد.

وتولى كلوب المسئولية الفنية لفريق ليفربول في أكتوبر 2015 بعد نهاية مشواره مع بوروسيا دورتموند الألماني، وجدد الألماني تعاقده مع إدارة الريدز مؤخرًا حتى 2024.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أتليتك" فإن إدارة ليفربول مثلها مثل معظم الأندية، وضعت خطة بديلة تحسبًا لرحيل البالغ من العمر 52 عامًا.

وقالت الصحيفة إن هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة كلوب على مقعد الإدارة الفنية للريدز وهم:

ستيفن جيرارد

قائد ليفربول الأسبق، والمدير الفني الحلي لفريق رينجرز الاسكتلندي.

سبق لجيرارد تولي المسئولية الفنية لفريق شباب ليفربول قبل الرحيل إلى اسكتلندا وهو أحد المرشحين البارزين لخلافة كلوب.

وتجمع الثنائي علاقة طيبة، حيث سبق وأكد جيرارد أنه يتواصل مع كلوب، لافتًا إلى أنه أعطاه عدة نصائح هامة في بداية مشواره التدريبي.

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لم يحقق المدرب الشاب أية إنجازات حقيقة حتى الآن، فمدرب النادي الاسكتلندي قاد فريقه حتى الآن خلال 113 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 67، تعادل في 28 وخسر في 18.

يوليان ناجيلسمان

صاحب معجزة فريق لايبزيج الألماني، حيث قاد المدرب البالغ من العمر 32 عامًا فريقه للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

كما حقق إنجاز فردي آخر ببلوغه ربع نهائي الأبطال بعمر (32 عامًا و 231 يومًا) ليصبح أصغر مدرب في تاريخ البطولة يتجاوز أحد الأدوار الاقصائية من البطولة ويصل إلى ربع نهائي المنافسة.

لقبه البعض بـ "ميني مورينيو" بسبب براعته التكتيكية، كما ورث عقلية مواطنه يورجن كلوب، حيث أكد في تصريحات سابقة أن معجب بتجربة الألماني مع ليفربول ويرغب في استنساخ تلك التجربة مع لايبزيج.

وصل مع لايبزيج إلى وضعية جيدة في جدول ترتيب الدوري المحلي إلى حد كبير، فالفريق الألماني جمع 50 نقطة احتل بها المركز الثالث في الجدول بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

بيب ليندرز

وهو المساعد الحالي لكلوب في ليفربول، وسبق له العمل تحت قيادة بريندان ردجرز، حيث يعمل بيب في أنفيلد منذ عام 2014

كان له تجربة قصيرة كمدرب مع فريق إن إي سي نيميخن الهولندي، استمرت لمدة 4 أشهر فقط، قبل العودة إلى آنفيلد مجددا.

تشرب ليندرز أسلوب وعقلية كلوب، حيث يعمل تحت قيادة منذ الخامس من يونوي 2018، وقد يكون أحد البدائل المميزة لخلافة كلوب.