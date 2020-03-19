محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
بالفيديو: مرتضي منصور يهاجم الملحدين بسبب كورونا
بالفيديو: مرتضى منصور يقدم نصائح لمواجهة فيروس كورونا
كلوب: لم أكن جيدًا كلاعب.. وكرة القدم مجرد لعبة
رئيس المصري: هناك لاعبون في الدوري مصابون بكورونا لم يُعلن عنهم
عبد الحفيظ عن اختيار ملعب جابوما للنهائي الأفريقي: نبحث عن هدف واحد وهو اللقب
خالد لطيف: أجيري أكبر أخطاء اتحاد الكرة السابق
أسامة نبيه: أزمتي مع حسام غالي انتهت الأسابيع الماضية
باسم مرسي: أحب مباريات الأهلي.. ولم أتعمد إصابة سعد سمير
"محدش كاسر عيني".. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك
أسامة نبيه يكشف.. لماذا انفعل كهربا على كوبر في كأس العالم؟
التظلمات: توقف الدوري منحنا فرصة أكبر قبل الإعلان عن قرار عقوبات السوبر
شيكابالا: إذا جاء حقي بعد سب جماهير الأهلي لي لما رديت
أيمن أشرف: لا أهتم بمركزي في الملعب.. وأتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال
اللجنة الطبية باتحاد الكرة: نتابع انتشار "كورونا".. ومصير الدوري مرتبط بمسار الدولة
عمرو طارق: أريد الاستمرار في الخارج.. ولم يتفاوض مع الأهلي والزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. نصائح مرتضى منصور للوقاية من كورونا.. ورد شيكابالا على عقوبة إيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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