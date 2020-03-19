"إشاعة".. الإسماعيلي يوضح حقيقة إصابة الثنائي بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى بفريق نادي الإسماعيلي، صحة ما تردد عن إصابة ثنائي الفريق محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدرب الإسماعيلي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" :"فوجئنا بإشاعات عن إصابة محمد مجدي ومحمد صادق بفيروس كورونا خلال تواجدنا في المغرب".

وتابع :"الثنائي وجميع اللاعبين بصحة جيدة، لكن شعرنا بالحزن عن تردد هذه الإشاعة خاصة أن أهالي اللاعبين شعروا بالفزع".

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وكانت بعثة الإسماعيلي متواجدة مؤخرًا في المغرب من أجل مواجهة الرجاء البيضاوي في إطار إياب نصف نهائي البطولة العربية قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقل سعفان الصغير للحديث عن توقف مسابقة الدوري، قائلاً :"الأهم سلامة اللاعبين، لكن توقف الدوري لشهر أو شهرين يتطلب خطة إعداد جديدة".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا يوم السبت الماضي بتعليق المسابقات المحلية لمدة أسبوعين بعد توصية من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا.