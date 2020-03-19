رسميا .. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بتحديد موعد ومكان قرعة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. ومكان قرعة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وقرر الفيفا إجراء القرعة يوم ٢٣ أبريل المقبل على أن يتم نقلها من طوكيو إلى زيورخ في سويسرا ودون حضور مندوبي الأندية.

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