الاتحاد الدولي للتنس الأرضي يعلن موعد عودة النشاط

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس الأرضي في بيان له اليوم تجميد كافة البطولات العالمية للناشئين والشباب والكبار تحت يوم 8 يونيو المقبل .
وكشف البيان انه لا بد من عودة النشاط خاصة جولة التنس العالمية للناشئين في الـ ITFللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأقل والتي تمنحهم الفرصة للسفر حول العالم وتطوير مواهبهم.
وتضم الجولة أكثر من 650 بطولة في 140 دولة ، ويتنافس فيه اللاعبون من خلال6 مستويات من البطولة - من الصف A (الذي يتضمن صغار البطولات الأربع الكبرى) إلى الصف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 (الدرجة الأدنى).
وكشف الاتحاد الدولي للتنس أن بطولة العالم للناشئين تحت 14 سنة وبطولتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد للناشئين تحت 16 سنة لن يتم إلغائهم.
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